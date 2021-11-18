– Автомашина повредила газовую трубу и наружную стену дома. На месте работали сотрудники батальона патрульной полиции. Водитель не пострадал, - сообщили в полиции.

Авария произошла 17 ноября в 22:40 по улице Штыбы. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель за рулём ВАЗ-2115 не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в газовую трубу, которая была подведена к частному дому.Трезв был водитель в момент ДТП или нет, выяснить не удалось. В департаменте полиции сообщили, что проводится медицинское освидетельствование.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.