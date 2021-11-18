Инцидент произошел ночью 17 ноября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Самолёт из Франкфурта «заминировали» в Уральске. В полиции заявили, что это учения Как рассказал директора аэропорта "Орал" Азамат Тураш, вечером 17 ноября в воздушную гавань поступило сообщение о том, что неизвестным был "заминирован" самолёт, который летел по маршруту Франкфурт - Уральск - Нур-Султан.
- Департаментом полиции были предприняты все меры, а также этим ведомством теперь ведётся расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - пояснил Азамат Тураш.
Директор аэропорта отметил, рейс задержался на пару часов. Между тем в департаменте полиции на транспорте информацию о ложном минировании также подтвердили. Однако в департаменте полиции ЗКО сообщают, что это были учения.