Главный медиаресурс Республиканской партии США - телеканал Fox News, обвинил уроженку Казахстана, кандидата президента Джо Байдена на должность главы управления контролера денежного обращения (Comptroller of the Currency) Сауле Омарову в краже 26-летней давности, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Фото: US Senate Committee on banking, housing and urban affairs
В материале телеканала Fox News отмечается, что в 1995 году Омарова была арестована за кражу четырёх пар обуви, двух флаконов одеколона, двух ремней и носков на сумму 214 долларов из магазина TJ Maxx.
По данным телеканала, Омарова была арестована в Мэдисоне, штат Висконсин по обвинению в "магазинной краже". По информации департамента юстиции штата Висконсин, инцидент произошел 2 июня 1995 года. Сотрудник службы безопасности TJ Maxx, который был на дежурстве и видел кражу, рассказал Fox News, что она также оплатила несколько товаров на ювелирном прилавке, но "не попыталась заплатить за вещи, спрятанные в ее сумочке". Отмечается, что позже Омарова призналась и заплатила за вещи, обвинения с неё сняли.
В издании отметили, что отчет о деле, опубликованный некоммерческой организацией American Accountability Foundation в Twitter, обострил нелегкую борьбу на пути к первому слушанию Омаровой в банковском комитете Сената.
После данного обвинения Белый дом выступил с заявлением и защитил Омарову как "исключительно квалифицированного" кандидата и назвал это дело "недоразумением и запутанной ситуацией".
– Сауле Омарова обладает высокой квалификацией и была выдвинута на эту должность, учитывая её большой опыт работы в сфере регулирования и сильные академические знания. Белый дом решительно поддерживает эту историческую номинацию, - сказал представитель Белого дома.
– Для ясности, Сауле была полностью прозрачна в отношении этого инцидента на протяжении всей своей карьеры, в том числе в Сенате, в заявлениях и когда она работала в Министерстве финансов во время администрации Буша. Это дело было в конечном итоге закрыто в январе 1996 года - более 25 лет назад - и стало результатом недоразумения и запутанной ситуации, - говорится в сообщении.
Представитель Белого дома раскритиковал обвинения телеканала Fox News за его первоначальный репортаж и таинственную "крайне правую политическую группу".
– Печально, что крайне правая политическая группа, имеющая опыт грязного поведения, сотрудничает с Fox News, чтобы очернить имя квалифицированного кандидата, стремящегося служить своей стране, - сказал чиновник.
