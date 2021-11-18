Лобовое столкновение авто в Уральске: медики рассказали о состоянии пяти пострадавших
Состояние ребёнка оценивается как средней тяжести, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».ДТП произошло 17 ноября в 18:20 на дороге, соединяющей Деркул и Зачаганск. Водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada. Водителя ВАЗ зажало в искорёженном авто, его пришлось вытаскивать спасателям. Полиция завело уголовное дело по факту ДТП.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в аварии пострадали:
мужчина 22 лет,
мужчина 30 лет
мальчик 6 лет,
мужчина 33 лет
мужчина 22 лет.
- Ребёнок находится в отделении травматологии, его состояние оценивается как средней тяжести. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, - рассказали медики.
Двое мужчин госпитализированы в отделение травматологии с переломами, один госпитализирован в хирургическое отделение с закрытой травмой живота.
