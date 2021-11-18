- Я был с самого начала в аэропорту. При мне всё началось. Были конкретные суета и несогласованность. Полицейский засуетился, потом пограничники, потом опера приехали, чуть позже вооруженные люди в камуфляже, потом ещё более экипированные военные на броневике. Полицейские попросили нас спуститься со второго этажа на первый, а потом на улицу, а ещё позже отойти подальше на безопасное расстояние, - рассказал очевидец.

- Уважаемые жители и гости города Уральск, уведомляем вас, что проводимые мероприятия являются учебными! Просим вас сохранять спокойствие, не препятствовать и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов, - обратились к читателям полицейские.

- Поэтому просим не распространять ложные либо недостоверные сообщения и информации, а верить только официальным источникам информации, - говорилось в сообщении.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования Линейного отдела полиции на станции Уральск по статье 273 Уголовного кодекса РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Проводится расследование. Другая информация по этому делу, не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, - сообщили в ведомстве.

17 ноября примерно в 23:00 в редакцию "МГ" сообщили, что из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве в аэропорту задерживается рейс Франкфурт - Уральск.В этот же вечер в пресс-службе полиции ЗКО пояснили, что на территории аэропорта "Ак Жол" проводятся внеплановые антитеррористические оперативно-тактические учения с участием заинтересованных государственных органов.В полиции ЗКО также напомнили, что за распространение заведомо ложных сообщении предусмотрена уголовная ответственность.Между тем в департаменте полиции на транспорте информацию о ложном минировании подтвердили.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.