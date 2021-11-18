– Районная больница была построена в 1890 году, а в 1894 году начала свою работу, и в этом году ей исполнился 131 год. Гадилше Махметов в 1954 году в возрасте 24 лет окончил Алматинский медицинский университет и начал здесь свой трудовой путь. Проработал до 1998 года, 45 лет лет он работал здесь хирургом и главным врачом. Гадилше Махметов вёес свой весомый вклад в развитие нашей больницы, спас жизнь многим людям. Наша сегодняшняя задача сделать так, чтобы нынешнее поколение знало и помнило о таких людях, - сказал аким района Толеген Турегалиев.Отличник здравоохранения, ветеран Бактыгали Ахметов в свою очередь рассказал, что Гадилше Махметов очень любил этот край и проработал здесь до самого выхода на пенсию. Внук Гадилше Махметова Миржан поблагодарил жителей района за почёт и установку мемориальной доски. Фото: syrymeli.kz Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
