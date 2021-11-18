Учёные объяснили необычное явление. Падение крупного светящегося объекта сняли на видео жители России Скриншот с видео Жители Ижевска опубликовали записи с видеорегистраторов автомобилей. Позже стало известно, что подобные явления наблюдали в Йошкар-Оле, Перми и Казане. В Московском планетарии объяснили, что жители Земли могли наблюдать метеорный поток Леониды. Именно в ночь на 18 ноября он достиг максимальной активности - до 15 падающих «звёзд» в час. Леониды - самый известный метеорный поток, это очень яркие и быстрые белые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 километров в час. Интенсивность потока варьируется от года к году и зависит от плотности потока, через который проходит Земля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.