- Выполнены работы по устройству объездных дорог и сооружению эстакады №1. До конца текущего месяца планируется открыть движение по временной схеме. По эстакаде будет организовано движение транспортных средств, движущихся по Кульджинскому тракту, в двух направлениях. Кроме того, планируется открыть движение по съездам с улицы Бухтарминской на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту съезд на улицу Бухтарминскую без необходимости проезда к разворотной площадке, - сказал градоначальник.

Протяженность эстакады по Кульджинскому тракту составит 784 метров, туннеля по улицы Бухтарминской — 570 метров. При благоустройстве прилегающей территории высадят 750 деревьев.