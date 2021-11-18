- Выполнены работы по устройству объездных дорог и сооружению эстакады №1. До конца текущего месяца планируется открыть движение по временной схеме. По эстакаде будет организовано движение транспортных средств, движущихся по Кульджинскому тракту, в двух направлениях. Кроме того, планируется открыть движение по съездам с улицы Бухтарминской на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту съезд на улицу Бухтарминскую без необходимости проезда к разворотной площадке, - сказал градоначальник.Открыть движение во всех направлениях намерены в первом полугодии 2022 года. Протяженность эстакады по Кульджинскому тракту составит 784 метров, туннеля по улицы Бухтарминской — 570 метров. При благоустройстве прилегающей территории высадят 750 деревьев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
