Фото с сайта Pixabay.com Среди людей бытует мнение, что кошки ложатся на больное место хозяина. Действительно, нередко мы замечаем, что стоит нам прилечь от усталости либо от болезни, наши домашние любимцы сразу же тут как тут. Мурлыча, залезают на нас и сладко засыпают, от них исходит невероятное тепло. Если человеку удаётся установить с кошкой доверительные отношения, то они способны находить и лечить больные места своего хозяина. Наука объясняет это тем, что при большинстве болезней и воспалениях у человека повышается температура тела, а кошки просто обожают тепло. Оказалось, что четвероногие друзья уменьшают риск развития сердечно-сосудистых болезней, нормализуют давление и пульс. Наверняка вы замечали, что стоит нам рассердиться или быть в напряжении, как кошки активно начинают ластиться рядом, тереться о ноги, ласково мурлыкать и успокаивать этим. Так, она предупреждает сердечный приступ или инсульт. Гладить кошек полезно для желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается сфинксов, сиамских кошек, аббиссинских, тонкинских, коратов, египетских мау. Мурлыки с лёгкостью могут справиться с усталостью, стрессом, головными болями, в том числе мигренями, повышением давления, а также помогут избавиться от бессонницы, депрессии и стресса. К слову, чёрные кошки намного полезнее чем кошки других окрасов. Они забирают себе втрое больше плохой энергии. Поэтому зря вы их ругаете. Рыжие кошки, напротив, отдают хозяину свою положительную энергию. Но самыми лучшими лекарями являются кошки белого окраса.