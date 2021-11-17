Фото с сайта pexels.com Производители соли изгаляются на нет, добавляя в нее, вкусовые добавки в виде Е536 и Е535, травы, приправы. Давайте остановимся на добавках и разберемся для чего же они нужны. Итак Е535, это желтая кровяная соль или ферроцианид натрия. Она является разрешенной в использовании, ее добавляют чтобы соль была рассыпчатой и не слеживалась. Вот только, добавка при малейшем контакте с водой начинает выделять токсичный газ. Кроме того, ее используют при изготовлении сухого молока, горячего шоколада или какао. Как она влияет на организм человека, выяснить еще не удалось. И для уменьшения риска в пищевой промышленности была установлена максимальная доза потребления добавки. Е536 – это добавка также как и предыдущая является стабилизатором. Ее используют практически для таких же целей, чтобы продукт был сыпучим. В ней содержатся цианиды, но в таких количествах она не несет никакого вреда для организма. Для тех, кто еще не готов испытывать свой организм на прочность, лучше обычную поваренную соль с разрешенными добавками заменить на морскую пищевую соль. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.