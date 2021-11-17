Один из самых ходовых продуктов в магазинах является пищевая соль. Приготовление практически любого блюда не обойдется без добавления этого ингредиента. Многие считают, что соль, это один из самых натуральных продуктов на прилавках. Как оказалось, всё не совсем так просто, лучше проверить ее состав. Какие добавки добавляют в соль и для чего? Фото с сайта pexels.com Производители соли изгаляются на нет, добавляя в нее, вкусовые добавки в виде Е536 и Е535, травы, приправы. Давайте остановимся на добавках и разберемся для чего же они нужны. Итак Е535, это желтая кровяная соль или ферроцианид натрия. Она является разрешенной в использовании, ее добавляют чтобы соль была рассыпчатой и не слеживалась. Вот только, добавка при малейшем контакте с водой начинает выделять токсичный газ. Кроме того, ее используют при изготовлении сухого молока, горячего шоколада или какао. Как она влияет на организм человека, выяснить еще не удалось. И для уменьшения риска в пищевой промышленности была установлена максимальная доза потребления добавки. Е536 – это добавка также как и предыдущая является стабилизатором. Ее используют практически для таких же целей, чтобы продукт был сыпучим. В ней содержатся цианиды, но в таких количествах она не несет никакого вреда для организма. Для тех, кто еще не готов испытывать свой организм на прочность, лучше обычную поваренную соль с разрешенными добавками заменить на морскую пищевую соль. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.