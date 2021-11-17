- В результате лобового столкновения машин пострадали пятеро человек, в том числе несовершеннолетний ребёнок. Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить обстоятельства и причины произошедшей аварии, - информировали в ведомстве.

ДТП произошло 17 ноября в 18:20. На дороге толкнулись ВАЗ-2115 и Lada Granta. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada.Досудебное расследование ведётся по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Стоит отметить, что после столкновения автомобилей на дороге образовалась километровая пробка. В пресс-службе ДЧС ЗКО добавили, что спасателям пришлось извлекать зажатого водителя ВАЗа. После его передали бригаде скорой медицинской помощи. О состоянии пострадавших в управлении здравоохранения ЗКО пообещали сообщить позже.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.