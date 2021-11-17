В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -3..-5. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается облачная погода. Днём ожидается 0..+2 градусов, ночью -5..-7 градусов. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

В Актобе - облачно, ночью возможен снег. Днём будет до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

Северо-западный циклон сохранит свое влияние на территорию страны, принося с собой снег, на юге и востоке страны - сильный снег, усиление ветра, на севере, востоке – с низовой метелью, на юге – гололед, туман. И только в Атырауской области сохранится погода без осадков.