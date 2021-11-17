50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейДля второго курса иммунотерапии Никите Астафьеву не хватало чуть более восьми миллионов тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Маленькому Никите из ЗКО начали иммунотерапию, но на лечение денег у семьи не хватает Никите Астафьеву шесть лет, живёт он вместе с семьей в Шынгырлауском районе, однако на протяжении года вынужден находиться в Турции. В 2020 году у мальчика врачи диагностировали рак четвёртой степени, нейробластому забрюшного пространства. Врачи уверены, что Никита может вылечиться. Он уже прошёл курсы химиотерапии, после которой опухоль практически исчезла. Однако после химиотерапии иммунитет мальчика ослаб и ему требуется реабилитация. Всего врачи рекомендовали пройти пять курсов, один из которых Никита уже получил. Однако дальнейшее лечение зависит от денег, которых у семьи Астафьевых не хватает. Пять курсов иммунотерапии стоят 155 миллионов тенге. С помощью неравнодушных граждан удалось собрать почти 146 миллионов тенге. До конца курса лечения им нужно собрать ещё чуть более восьми миллионов тенге. Отец Никиты Сергей Астафьев говорит, что безмерно благодарен всем, кто помогает им и не оставляет их один на один с этой бедой. А таких людей, по его словам, немало. Мужчина отметил, что только за 16 и 17 ноября неравнодушные казахстанцы им перечислили 8,8 миллионов тенге. Он безмерно благодарен каждому за оказанную помощь.
-  С помощью добрых людей мы сегодня смогли закрыть сбор. Мы безумно счастливы. Сын начинает получать второй курс реабилитации, необходимые препараты уже прибыли из Америки. Вчера его госпитализировали, чувствует он себя хорошо. Только скучает по дому, по Родине, говорит, что скоро приедет. Мы с нетерпением ждем его и скучаем, - говорит Сергей Астафьев.
Фото предоставлено Сергеем Астафьевым