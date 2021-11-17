Изображение c сайта Pixabay Фаза частичного затмения будет длиться три часа и 28 минут. На максимуме затмения Луна будет закрыта плотной тенью Земли на 97%. Учёные предполагают, что Месяц может окраситься в тёмно-красный цвет. Наблюдать за явлением смогут жители Северной и Южной Америки, Азии, части Европы и Азии. Частичное затмение можно будет увидеть 19 ноября в 15:02 по времени Нур-Султана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.