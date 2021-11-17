Стоимость изъятых лекарств составила более 250 миллионов тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Следственный изолятор проверили в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что три жителя организовали крупный подпольный цех по изготовлению лекарств. У них изъяли более 60 тысяч упаковок на сумму более 250 миллионов тенге. Среди них были средства под торговыми названиями «Ротоцеф», «Солкасерил», «Кальций Д3 никомед», «Цераксон».
- В период пандемии при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента экономических расселодований по Алматы установили типографию, в которой изготавливались этикетки для лекарственных препаратов, склад для хранения уже изготовленной нелегальной продукции, а также при дальнейшей проверке установлен подпольный цех в посёлке Иргели Алматинской области, - сообщили в ведомстве.
Все трое признаны виновными за создание организованной группой и обращение с фальсифицированным лекарственными средствами. Их приговорили к лишению свободы сроком от 5,6 до 7,6 лет.