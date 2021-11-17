- В период пандемии при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департамента экономических расселодований по Алматы установили типографию, в которой изготавливались этикетки для лекарственных препаратов, склад для хранения уже изготовленной нелегальной продукции, а также при дальнейшей проверке установлен подпольный цех в посёлке Иргели Алматинской области, - сообщили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что три жителя организовали крупный подпольный цех по изготовлению лекарств. У них изъяли более 60 тысяч упаковок на сумму более 250 миллионов тенге. Среди них были средства под торговыми названиями «Ротоцеф», «Солкасерил», «Кальций Д3 никомед», «Цераксон».Все трое признаны виновными за создание организованной группой и обращение с фальсифицированным лекарственными средствами. Их приговорили к лишению свободы сроком от 5,6 до 7,6 лет.