- Седьмого ноября в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель и ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге Сарыозек - Коктал 45-68 километров (перевал Алтын Емель). В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок, - говорится в сообщениях.

В МИИР Казахстана предупредили о перекрытии дороги в Алматинской области.Водители в случае возникновения нештатных ситуаций могут обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.