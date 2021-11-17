Им будут даны названия музеев Уральска, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тёплые остановки за 10 миллионов тенге установили в Уральске Фото из архива "МГ" Как сообщили на странице областного акимата в
, отныне остановка "Казахтелеком" по проспекту Н. Назарбаева будет называться "Областной музей". Остановка "Областной суд" будет носить название "Музей рухани жангыру", остановки "Институт Евразия" по улице Сарайшық будут переименованы в остановки "Музей имени Сакена Гумарова" и "Музей имени Маншук Маметовой". Читайте также: Площадь и 11 улиц хотят переименовать в Уральске