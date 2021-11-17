– Летом почти каждый день гуляли в этом парке, так как живём недалеко от него. Но там не работает наш любимый фонтан. Раньше дети с удовольствием бегали вокруг него, резвились, играли. Он был отличным бесплатным развлечением, и всё лето нам приходилось отдавать кучу денег за карусели, машинки, катамараны и прочие развлечения. Хотелось бы знать, почему музыкальный фонтан не работает, ведь его построили совсем недавно, - говорит жительница города Акерке Сералиева.

– За это время мы заменили внутренние насосы, их заказывали из Италии, поэтому ремонтные работы затянулись. Вообще авторские права на музыкальный фонтан "Торнадо" принадлежит московской компании. Они сейчас выполняют работу по его программированию. Если раньше в нём были запрограммированы 7-8 композиций, то сейчас их количество увеличилось до 15, включили песни Димаша. До нового года мы планируем завершить работу по программированию, - говорит Жасулан Сакенов.

– Он был построен в 2010 году и с тех пор не ремонтировался. Ремонт обошёлся городскому бюджету в 18 миллионов тенге, сюда входит программирование фонтана, замена акустики, насосов, стенок чаши фонтана на влагостойкие. Гарантийный срок составляет 36 месяцев. В следующем году фонтан будет работать, - пообещал Жасулан Сакенов.

Фото из архива "МГ" Одна из главных достопримечательностей Уральска, музыкальный фонтан "Торнадо" построен в 2010 году и стал излюбленным местом отдыха жителей и гостей города. Расположен он в самом центре парка культуры и отдыха и в жаркую погоду спасает горожан от знойной погоды, а детишки просто обожают резвиться между его струями. Чаша фонтана полностью находится под землёй и накрыта решётками, а струи воды бьют под ритм музыки, которая звучит из расположенных неподалеку колонок. В тёмное время суток работает и подсветка. Но на протяжении двух лет любимый фонтан уральцев не работает.Директор городского парка культуры и отдыха Жасулан Сакенов рассказал, что текущий ремонт фонтана начался ещё 2,5 года назад.Директор парка отметил, что ремонт фонтана состоит из двух этапов: первый - уже завершен, второй этап закончится в апреле следующего года.Спикер добавил, что в 2022 году в парке начнёся строительство нового колеса обозрения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.