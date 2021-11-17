Третий месяц разыскивают мужчину, ушедшего из зимовки в ЗКО
Марат Шурин пропал без вести четвёртого августа. Он вышел из зимовки "Каракудык" в шесть утра, но так и не вернулся, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Марат Шурин. Фото предоставлено супругой пропавшего
В редакцию "МГ" обратилась жительница ЗКО Айнара Закарина, которая рассказала, что её муж - 47-летний Марат Шурин без вести пропал три месяца назад.
- Бывало, что он выпивал. В запои уходил редко. Никогда не пропадал из дома, работал. Особых заболеваний не имеет, потерей памяти не страдал. У него есть сын и две дочери. Он уехал на заработки в зимовку "Каракудык" отделения Колтабан Кугенкульского сельского округа Жанибекского района. Проработав там 3-4 дня, ушёл оттуда в шесть утра в неизвестном направлении и не вернулся. Больше его никто не видел, - рассказала Айнара Закарина.
Супруга Марата Шурина отметила, что он худощавого телосложения с короткой стрижкой и на левой руке имеет татуировку. Рост 172 сантиметра.
- Был одет в серую футболку в полоску, темно-синие шорты и черные шлепки, - пояснила она.
Если кто-то видел или знает о местонахождении Марата Шурина, просим сообщить по номеру телефона её супруги Айнары Закариной - 8 705 816 68 38.
В пресс-службе департаменте полиции ЗКО уточняют о произошедшем случае и обещают позже сообщить.
