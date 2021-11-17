- На законные требования сотрудников полиции водитель отказался открыть дверь и предоставить соответствующие документы, а в последующем и вовсе пересел на заднее сиденье авто, при этом заблокировал двери и закрыл обзор вещами. Сотрудниками полиции после неоднократных предупреждений было принято решение разбить стекло автомашины, - пояснили в пресс-службе ведомства.

- В отношении правонарушителя за невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения и за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов начато административное производство по части 4 статьи 613 КоАП РК и статье 667 КоАП РК. Собранный административный материал направлен в суд для дальнейшего принятия процессуального решения, - рассказали в пресс-службе.

Задержание автомобиля сотрудниками батальона патрульной полиции Уральска прошло 17 ноября примерно в четыре утра. Однако, не всё было гладко. Водитель авто попросту закрылся в машине. Позже выяснилось, что он был не один в салоне, а с женщиной и собакой. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, при отработке маршрута по ОПМ «Безопасная дорога» на улице Молдагуловой остановили «Ладу Гранта» под управлением 31-летнего мужчины.Рядом водителем находилась женщина. После разбития стекла при попытке открыть задние двери, водитель с пассажиркой оказали сопротивление сотрудникам полиции. В дальнейшем водитель ещё и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.