– Полицейские немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых был задержан 30-летний подозреваемый, который является жителем Акмолинской области, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 17 ноября около 8:00. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с заявлением обратился 42-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные угнали пассажирский автобус.Стражи порядки начали досудебное расследование по статье 200 УК РК " Неправомерное завладение транспортным средством".