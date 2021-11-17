– Весьма благодарен своим землякам, которые поддерживают нас и помогают. С их помощью мы собрали колоссальную сумму. Недавно частный фонд собрал для Никиты 4,2 миллиона тенге, эти деньги они обещали перечислить на счёт клиники, на днях должно прийти оттуда подтверждение. Тогда нам останется собрать всего ничего. Без добрых неравнодушных людей мы бы не достигли сегодняшнего результата. Сын начинает получать второй курс реабилитации, необходимые препараты уже прибыли из Америки. Вчера его госпитализировали, чувствует он себя хорошо. Только скучает по дому, по Родине, говорит, что скоро приедет. Мы с нетерпением ждем его и скучаем, - говорит Сергей Астафьев.Семья обращается ко всем неравнодушных казахстанцам с просьбой помочь собрать средства на лечение маленького Никиты. Родители мальчика очень надеются, что скоро их семья воссоединится. Желающие помочь семье могут перевести деньги на карту Каспи голд: 4400 4301 8010 2268 Номер счета в Каспи банке: KZ3 8722С000047084146 Номер телефона Сергея Астафьева 8 777 194 37 05. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
