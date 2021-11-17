50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейДля второго курса иммунотерапии Никите Астафьеву не хватает чуть более восьми миллионов тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Маленькому Никите из ЗКО начали иммунотерапию, но на лечение денег у семьи не хватает Никите Астафьеву шесть лет, живёт он вместе с семьей в Шынгырлауском районе, однако на протяжении года вынужден находиться в Турции. В 2020 году у мальчика врачи диагностировали рак четвёртой степени, нейробластому забрюшного пространства. Врачи уверены, что Никита может вылечиться. Он уже прошёл курсы химиотерапии, после которой опухоль практически исчезла. Однако после химиотерапии иммунитет мальчика ослаб и ему требуется реабилитация. Всего врачи рекомендовали пройти пять курсов, один из которых Никита уже получил. Однако дальнейшее лечение зависит от денег, которых у семьи Астафьевых не хватает. Пять курсов иммунотерапии стоят 155 миллионов тенге. С помощью неравнодушных граждан удалось собрать почти 146 миллиона тенге. До конца курса лечения им нужно собрать ещё чуть более девять миллионов тенге. Отец Никиты Сергей Астафьев говорит, что безмерно благодарен всем, кто помогает им и не оставляет их один на один с этой бедой. А таких людей, по его словам, немало.
– Весьма благодарен своим землякам, которые поддерживают нас и помогают. С их помощью мы собрали колоссальную сумму. Недавно частный фонд собрал для Никиты 4,2 миллиона тенге, эти деньги они обещали перечислить на счёт клиники, на днях должно прийти оттуда подтверждение. Тогда нам останется собрать всего ничего. Без добрых неравнодушных людей мы бы не достигли сегодняшнего результата. Сын начинает получать второй курс реабилитации, необходимые препараты уже прибыли из Америки. Вчера его госпитализировали, чувствует он себя хорошо. Только скучает по дому, по Родине, говорит, что скоро приедет. Мы с нетерпением ждем его и скучаем, - говорит Сергей Астафьев.
Семья обращается ко всем неравнодушных казахстанцам с просьбой помочь собрать средства на лечение маленького Никиты. Родители мальчика очень надеются, что скоро их семья воссоединится. Желающие помочь семье могут перевести деньги на карту Каспи голд: 4400 4301 8010 2268 Номер счета в Каспи банке: KZ3 8722С000047084146 Номер телефона Сергея Астафьева 8 777 194 37 05.