- Площадь пожара составила около 350 квадратных метров. На месте происшествия обнаружены тела трёх человек. С различными травмами в районную центральную в больницу госпитализированы 10 человек. Для установления обстоятельств и причин работает следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория Акмолинской области, - сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

девочка 2011 года. У неё термический ожог пламенем 60% третьей АБ степени. Ожоговый шок крайне тяжёлой степени. Прогноза нет.

мальчик 2009 года рождения. Термический ожог пламенем 70% третьей АБ степени. Ожоговый шок крайне тяжёлой степени. Прогноз серьёзный.

девочка 2016 года рождения. Термический ожог пламенем 10% третьей АБ степени. Ожоговый шок. Прогноз благоприятный.

мальчик 2020 года рождения. Термический ожог пламенем 20% третьей АБ степени. Ожоговый шок тяжёлой степени. Прогноз благоприятный.

Фото: МЧС РК Трагедия произошла в посёлке Шортанды. В 21:38 16 ноября в квартире барачного типа взорвался газовый баллон.В пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области информировали, что погибли двое взрослых 1988 и 1989 годов рождения и ребёнок 2017 года рождения. Из десяти пострадавших, шестерых госпитализировали в столицу, из них четверо детей. Трое находятся в районной больнице Шортанды. Ещё одного отпустили домой после осмотра. Травмированы взрослые 1987, 1988, 1964, 1981, 1988 годов рождения. Пострадавшие дети: 2015, 2009, 2012, 2020, 2020 и 2010 годов рождения. Из них в столицу госпитализировали: