Реабилитационный центр «Жусан мед» и международная больница «Назарет» заключает настоящее соглашение между двумя медицинскими учреждениями. Они к нам приехали прямо из Южной Кореи, чтоб наладить коммуникацию и заключить соглашение о совместной работе вылечить пациентов (тяжёлых и иных болезни суставов и позвоночников). В переговорах мы поговорили о том, какие есть у них аппараты, какие уникальности в международной больнице, какие болезни они лечат и как они помогут нам, в лечении наших пациентов. imjzYKCl8CY• развитие медицинских технологий; • усовершенствование общественного здравоохранения.• Клиника «Назарет» выборочно на бесплатной основе будет брать некоторых детей с заболеванием опорно-двигательной системой на операцию либо реабилитацию. • После вторичная реабилитация будет проводиться в клинике «Жусан мед». С помощью клиники «Жусан мед» пациенты смогут попасть на полную диагностику и лечение, либо на операцию в международную больницу «Назарет». Врачи реабилитационного центра «Жусан мед» и врачи международной больницы «Назарет» будут проводить консультацию и консилиум для некоторых тяжелых больных.Лицензия № 18014630 от 27.07.2018г. выдана Управлением Здравоохранения Кызылординской области РК.