- Пожар ликвидирован в 1:15. Жертв и пострадавших нет. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются. Пожар тушила одна единица техники и пять огнеборцев, - отметили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, "Газель" сгорела на трассе Уральск - Атырау на территории Акжайыкского района, недалеко от посёлка Самал.