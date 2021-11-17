Продлены маршруты №5 и №33, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Родителям младшеклассников пообещали решить проблему с подвозом детей в Уральске Маршруты продлены по просьбе родителей младшеклассников, живущих в микрорайоне Жулдыз. Третьего сентября родители учеников СОШ №37 пришли в акимат Уральска. По словам собравшихся, ещё в прошлом году их детей возили в школу. Однако в этом году подвоз отменили и путь до школы занимает у них не менее часа. Дойти до остановок, где проезжают маршруты №33 и №5 также занимает очень много времени, и они не доезжают до школы. Тогда родители потребовали продлить маршруты городских автобусов или организовать школьный подвоз. В пресс-службе акимата Уральска тогда сообщили, что вопрос будет решен. Маршруты автобус №5 продлят, а маршрут №33 перестроят - он будет объезжать микрорайон Жулдыз. Таким образом ученики смогут добираться до школы на городских автобусах. По новым маршрутам автобусы планировали пустить с начала октября. Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, с 18 ноября схема движения маршрута №5 будет продлена: с конечной остановки Жулдыз и проследует по улице Евразийская на улицу Азербайжана Мамбетова до Модульной больницы. В обратном направлении: конечная остановка «Модульная больница» затем проследует по улице Азербайжана Мамбетова на улицу Евразийская, далее по утвержденной схеме. Также будет продлен маршрут №33 (ДП ЗКО – микрорайон Жулдыз) с конечной остановки «Жулдыз» маршрут будет следовать по  улице Евразийская, затем по улице Созак, улице Нургисы Тлендиева, улице Алатау, улицы Фаризы Онгарсыновой до улицы Бурабай. В обратном направлении: маршрут будет следовать по улице Бурабай, улице Фаризы Онгарсыновой, улицы Алатау, улицы Нургисы Тлендиева, улицы Созак, улицы Евразийская и далее по утвержденной схеме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.