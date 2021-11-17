- Законопроект предусматривает определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере миграции, ограничение въезда, приобретения гражданства в нашу страну осуждённым за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, запрет на въезд в страну иностранцев, причастных к экстремисткой или террористической деятельности, - сказала депутат мажилиса Снежанна Имашева в ходе пленарного заседания.

Мажилис взял в работу проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения».Законопроект также регулирует вопросы использования документов с истекшим сроком действия в условиях чрезвычайной ситуации.