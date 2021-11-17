Автопарк Алматы прокомментировал фото складированных автобусов
Перевозчик опроверг информацию об утилизации транспортных средств, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: Владислав Захаров
Фотографию опубликовал подписчик Facebook-паблика «Общественный транспорт Алматы» Владислав Захаров.
- Автобусы распотрошили, и выкинули на кладбище. Стёкла в каждом автобусе разбивали одинаково... Просто взяли, поразбивали стёкла, побросали их на сырую, грязную землю, и выпотрошили их. Автобусы разукомплектованы, - написал автор публикации.
В пресс-службе муниципального автопарка «Алматыэлектротранс» сообщили, что информация не соответствует действительности.
- ТОО имеет несколько автобусных парков в разных частях города, один из автобусных парков - «Восток». В отношении него некоторое время назад вынесли предписание о нарушении экологических норм на основании заявления общественной экологической организации. Во исполнения данного предписания, администрацией ТОО «Алматыэлектротранс» принято решение о сокращении количества дизельных автобусов на территории и частичном перевозе автобусов вдали от жилого массива. Данное решение обусловлено также необходимостью подготовить место для новой партии газовых автобусов, которые поступят на баланс ТОО в ближайшее время, - рассказал переводчик.
Арендовать место решили в посёлке Жетыген. Вывозить туда автобусы начали ещё четыре месяца назад. Сейчас там хранятся автобусы марки Yuotong, газель и автобусы марки Лиаз. В компании уверяют, что территория используется как место для парковки автобусов, которые ждут очереди на ремонт.
- Первая партия автобусов доставлена с посёлка Жетиген на базу для ремонта и по результатам ремонта уже несколько автобусов выпущены на линию. Информация о складировании автобусов марки Лиаз и газель для последующей утилизации не соответствует действительности, - заключили в компании.
В начале марте акимат Алматы сообщал, что около 400 эко-автобусов закупят автопарки мегаполиса. Первая партия из 37 новых автобусов вышла на линию в середине марта.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!