Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырауской области оказывают услуги 1 139 спортивных объектов. Наряду с этим, до конца года ожидается завершение строительства и ввод в эксплуатацию четырёх спортивных комплексов. Сейчас интенсивно ведется строительство таких объектов в сёлах Жанбай, Махамбет, Жарсуат и посёлке Макат. Также на 2021-2025 годы запланировано строительство 36 спортивных комплексов и 25 тренировочных площадок для занятий воркаутом. Решается и актуальный для Атырауской области вопрос строительства спортивной школы-интерната для одаренных детей: подготовлена проектно-сметная документация, в следующем году начнется строительство.