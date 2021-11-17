Весной 605 тонн запасов стабфонда оказалось недостаточно и в этом году объёмы закупа увеличили втрое, а также объявили тендер на дополнительные тысячу тонн сельхозпродуктов. - Объявили о проведении сразу двух тендеров. Один - по хранению продуктов, другой - по их реализации. То есть, если у предпринимателя нет собственного хранилища, то он по нашей заявке может предоставлять нам нужные объёмы частями, - рассказала пресс-секретарь социально-предпринимательской корпорации «Атырау» Гульназ Каримжан. Однако последним предложением фермеры воспользоваться не спешат. По их словам, доставка по требованию не простое условие. У многих нет собственных складов и перевозка требует дополнительных финансовых расходов. В регионе собственные склады имеют лишь единицы крестьянских хозяйств. Самое крупное пополнило запасы, оставив лишь дополнительный объём в тысячу тонн. Именно на него пока и нет желающих. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.