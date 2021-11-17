- Начиная с октября количество заболевших коронавирусом пошло на спад. Например, летом в день фиксировалось до 500 человек, у которых была выявлена КВИ, а сейчас в коронавирусном стационаре, рассчитанном на 75 коек, на лечении находятся 10 человек, на амбулаторном лечении – 28, - рассказывает главврач.

- Помимо районной больницы, вакцину получают и в частных медицинских учреждениях, например, в «Медикере». На сегодня первый компонент вакцины получили 22 тысячи человек, второй – около 20 тысяч. В целом, по району нам нужно охватить вакцинацией 34 тысячи человек, - отмечает Шынгыс Сарсенгалиев.

- В первую очередь ревакцинацию будут проходить медработники, учителя, которым по роду их деятельности приходится постоянно контактировать с людьми. Кроме ревакцинации, в скором времени стартует вакцинация препаратом Pfizer школьников от 12 до 18 лет и женщин от 17 до 37 неделях беременности. В регионе уже эта вакцина есть, теперь мы ждем её в районе, - информирует главврач районной больницы.

По данным управления санитарно-эпидемиологического контроля Бурлинского района, с начала года и по ноябрь в районе зарегистрировано более четырёх тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых более половины – с симптомами. Умерло от COVID-19 85 человек. На сегодня, по словам директора Бурлинской районной больницы Шынгыса Сарсенгалиева, в районе наблюдается снижение уровня заболеваемости.По его мнению, снижению заболевания поспособствовали карантинные ограничения и вакцинация.С 22 ноября грядет ревакцинация. Для привившихся ранее вакциной «Спутник V» ревакцинация полагается через девять месяцев, для тех, кто в свое время прививался другими вакцинами (Vero Cell, QazVac, Нayat-Vax) - через шесть месяцев.Он добавляет, что вакцинация школьников будет проводиться только с разрешения родителей, их письменного согласия и отсутствия медицинского противопоказания. В школах сейчас проводятся собрания, где врачи рассказывают родителям о пользе вакцинации.