Фото с сайта Pixels.com Брюки из эко-кожи по-настоящему практичны, удобны и подчеркивают достоинства вашей фигуры и скрывают недостатки. В чем же преимущество кожаных брюк? Они облагораживают образ, не зависят от тенденций и являются долговечными. А еще они легко комбинируются с любой одеждой — от шелковых блузок до пиджаков., которые подходят именно вашей фигуре. Благо современные дизайнеры предлагают множество видов и фасонов: широкие, укороченные, клеш, кюлоты, скинни, прямые, зауженные... Отдавайте предпочтение брюкам из плотной, но не грубой и толстой кожи, но и не останавливайте свой выбор на вещах из тонкого материала. Кроме этого, цвет брюк так же разнообразен, как и фасон.можете носить кожаные брюки черного, темно-зеленого, карамельного, бордового и бежевого цвета. Любительницы необычных расцветок могут выбрать брюки под питона. крокодила или даже леопардовые. Но верх лучше подобрать более сдержанный и однотонный. Старайтесь выбирать брюки без огромных молний, страз, огромных карманов и прочих "побрякушек". Брюки из эко-кожи сами по себе бросаются в глаза, лишние детали сделают их дешевыми и безвкусными.: футболки, блузки, рубашки, жакеты, пиджаки, свитера, худи, кардиганы, водолазки и даже с укороченными топами.