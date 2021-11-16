Многие хозяйки знают, что вода, которая остается после варки картофеля, очень полезная. Мы вам расскажем, где её можно применить, чтобы попросту не сливать в раковину. (без названия) Фото с сайта pexels.com Чтобы приготовить картофель в мундире, необходимо сварить овощ. А вот воду из-под варки выливать не стоит, она содержит в себе не только витамины группы В и С, но и белки, жиры, углеводы, клетчатку. А также хром, калий, аскорбиновую кислоту и кобальт. Вот такая полезная смесь пригодится в кулинарии и в качестве помощника в народной медицине. Картофельную воду используют для приготовления пюре. На ее основе можно приготовить очень вкусный и питательный суп. Если ставить тесто на картофельной воде, то выпечка долгое время будет храниться и не черстветь. Также будет более воздушной и мягкой. Но и еще из воды получится очень даже вкусная поливка для гарниров. Кроме того, остудив картофельную воду рекомендуют использовать при поливе растений на дачном участке или домашних цветов для удобрения. Если выполнять все советы и использовать воду, то она благотворно скажется на организме человека. Иными словами, употребление такого отвара активизирует работу мозга и налаживает сердечно-сосудистую систему. Им можно помочь снизить артериальное давление и наладить работу желудка и кишечника. В косметологии картофельной водой советуют обтирать кожу, она быстро справляется с воспалительными процессами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.