В регионе сохраняется штормовое предупреждение.  64 уральца получили травмы из-за сильного гололеда Иллюстративное фото из архива "МГ" На большей части республики ожидаются туман, гололёд, усиление ветра с низовой метелью.
  • В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -6..-8. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается облачная погода. Днём ожидается 0..-2 градусов, ночью -6..-8 градусов. Ветер западный до 8 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём будет до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -12..-14 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет облачная погода. Днём столбики термометра покажут +2..+4 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
