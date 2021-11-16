- Достигнута договорённость о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия, - цитирует его ТАСС.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Новак сообщил, что Россия и Казахстан договорились об экспорте российской электроэнергии.Новак пояснил, что условия поставок будут определять коммерческие компании, участвующие в процессе. Ранее сообщалось, что страны обсуждали вопрос поставок электроэнергии из-за опасности дефицита. По словам представителя «Интер РАО», компания могла бы поставлять в Казахстан около 600 МВт электроэнергии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.