Воздушная гавань объясняет это перебоями в поставках авиационного топлива, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Гражданин Грузии закурил рядом с самолётом в аэропорту Атырау Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay Международный аэропорт Алматы сообщил, что рассматривает возможность приостановки заправки самолётов с технической посадкой (дозаправка, осмотр судна - прим. автора).
- В связи с перебоями в поставках авиационного топлива Международный аэропорт Алматы рассматривает возможность приостановки заправки рейсов с технической посадкой, чтобы обеспечить топливом пассажирские рейсы и рейсы с коммерческим грузом. Аэропорт делает всё возможное, - говорится в сообщении.
Утром 16 ноября казахстанское информагентство КазТАГ сообщило со ссылкой на источник, что столичный аэропорт приостановил заправку грузовых самолётов. Первого октября о дефиците авиационного топлива сообщила AirAstana. В МИИР Казахстана заявления авиаперевозчика опровергли. 27 октября столичный аэропорт сообщил о нехватке топлива. В воздушной гаване отметили, что поставщики из России отказались от завоза в Казахстан «в силу ряда причин, в том числе из-за повышенного внутреннего спроса». В этот же день тревогу забила авиакомпания SCAT. Тогда сообщалось, что запасы топлива в нескольких аэропортах страны исчерпаны. В министерстве энергетики Казахстана же ответили, что «аэропорты и авиакомпании должны заблаговременно и самостоятельно прорабатывать вопросы обеспечения авиатопливом, включая поставки необходимого объёма импорта». А ещё рекомендовали им закупить топливо в России (напомним, аэропорт заявил, что страна отказалась от поставок - прим. автора).