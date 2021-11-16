Однако желающих работать автопарк найти не может, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Атырау просят вернуть кондукторов Жители Атырау просят автопарки вернуть в автобусы города кондукторов. После внедрения системы электронного билетирования водители стали часто отвлекаться от баранки. Пассажиры сетуют, что теперь водители заняты контролем за проведением оплаты. Иногда они даже покидают кресло водителя и «пробивают» проездные пассажиров.
- Шофёры сами валидируют пассажиров. Но шоферу нужно на дорогу смотреть, или же карточки «пробивать»? Нужно кондукторов опять на работу. Почему их убрали, из-за экономии? А вдруг шофёр, в очередной раз валидирующий карту, аварию сделает? - написала в Telegram-чат Smart Atyrau жительница города.
Её возмущение поддержали другие горожане. В самом же автопарке нанять кондуктор не против. Правда желающих занять вакантное место нет.
- На данный момент только на городских маршрутах № 12 и 14 работают кондукторы. На другие маршруты поставить работника, сопровождающего автобус и обслуживающего пассажиров на городском транспорте, не представляется возможным. Никто не хочет работать кондукторами из-за отсутствия наличных с введением электронного билетирования, - прокомментировали в пресс-службе горакимата со ссылкой на автобусный парк.
Электронное билетирование акимат города решил внедрить год назад. Кондукторы остались лишь на нескольких автобусных маршрутах.