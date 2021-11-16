- Только в Самарской области в день выявляют по 1 700 заболевших коронавирусной инфекции, и это только официальные данные. В любом случае, новая волна заболеваемости будет и у нас, так как границы практически открыты. И только соблюдение защитных мер и вакцинация позволят снизить риск, - отметил Гали Искалиев.

- Это недопустимо. Только за неделю выявили четыре случая, когда учителя и воспитатели детских садов с "красным" статусом пытались пройти на работу. Эти нарушения выявлены через приложение Ashyq. Несмотря на положительный ПЦР-тест, они решили идти на работу. Это большой риск заразить других, - рассказал аким ЗКО.

- Как доложили в департаменте полиции ЗКО, мало того, они нарушают вход через приложение Ashyq, так ещё и график рабочего времени. К ним будут применяться меры, сокращаться время работы заведений. И при повторном нарушении будет подниматься вопрос о закрытии ресторанов на два-три месяца, - заключил Гали Искалиев.

Сегодня, 16 ноября, прошло очередное заседание оперативного штаба с участием представителей госорганов под председательством главы региона Гали Искалиева. Он отметил, что в область находится в "зелёной" зоне и эпидемиологическая ситуация благополучная, но не стоит терять бдительность, так как в соседних областях России ситуация с COVID-19 усложнилась и уровень заболеваемости там достаточно высокий.В регионе продолжают выявлять случаи нарушения заражёнными жителями режима изоляции.Кроме того, в городе по-прежнему фиксируют нарушения карантинных ограничений кафе и ресторанов.Стоит отметить, что также на заседании оперштаба стало известно, что нарушения были выявлены в средне-общеобразовательных школах Уральска №1, №10 и №23 и детском саду №14. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.