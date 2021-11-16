Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 15 ноября примерно в 18:00. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 49-летний житель Байганинского района на мотоцикле «Урал» без госномеров двигался по степи в сторону села Оймауыт. Мужчина не справился с рулевым управлением и мотоцикл опрокинулся. Пострадавшего госпитализировали в медицинскую амбулаторную села Оймауыт, где он скончался. Департамент полиции Актюбинской области просит водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.