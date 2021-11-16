Удалёнку для одиноких родителей предложил узаконить президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно закрепить за одинокими родителями право на удалённую работу и сокращённый режим, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Президент, выступая на заседании Национального совета общественного доверия, отметил, что одним из приоритетов государственной политики является поддержка материнства и детства.
- Приходится констатировать, что женщины гораздо чаще, чем мужчины вынуждены совмещать работу и обязанности по уходу за ребёнком. Если же мама берет декретный отпуск, она теряет профессиональные навыки и компетенции. Как результат, женщины становится менее конкурентоспособными на рынке труда, - сказал Токаев.
Президент отметил, что сложнее всего приходится одиноким родителям, которым проблематично организовать должный присмотр за своими детьми.
- Следует на законодательном уровне предусмотреть право одиноких родителей на удалённый формат работы и сокращённый режим занятости. В развитых странах все чаще крупные компании открывают в своих офисах детские комнаты. Подобная практика должна стать нормой и у нас. Для этого нужно внедрять эффективные механизмы регулирования режима труда, учитывающие интересы данной категории работника. При этом, важно обеспечить бесперебойность трудовых процессов и соответствующую производительность, - сказал глава государства.
