В Уральске завершается строительство терминала аэропорта за 6,6 млрд тенге
Уже более двух лет пассажиры пользуются приспособленным помещением, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Отметим, что деньги на реализацию проекта выделены компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В».
Первоначально здание терминала планировали подвергнуть реконструкции, пристроив дополнительные помещения. На эти цели было предусмотрено 1,5 млрд тенге. В ходе строительства выяснилось, что здание 1979 года постройки не выдержит дополнительной нагрузки. Работы были приостановлены, а проект отправили на доработку. Здание было решено полностью демонтировать.
- Стоимость проекта выросла с 2,6 миллиардов тенге до 6,6 миллиардов. Сейчас подрядная организация KazConstructionGroup проводит внутреннюю отделку помещений, приобретается и монтируется новое оборудование. Техническое открытие нового терминала намечено на декабрь 2021 года, - сообщил представитель АО "СПК "Акжайык" Акжол Охасов.
Сейчас пассажиры используют небольшое здание на территории аэропорта. Рядом с ним установлены несколько тёплых вагончиков, где можно ожидать своих рейсов в непогоду.
- Новый современный терминал аэропорта Уральска в ближайшее время начнёт функционировать. Он будет соответствовать всем требованиям авиационной безопасности, а также создаст комфортные условия для пассажиров. Помимо этого будут созданы дополнительные рабочие места. Основными авиаперевозчиками на сегодняшний день являются авиакомпании Air Astana, FlyArystan. Кроме этого такие авиакомпании как SCAT, Qazaq Air и российская S7 Airlines (Сибирь) запустят дополнительные маршруты, - проинформировал генеральный директор ТОО "Международный аэропорт "Орал" Азамат Тураш.
Отметим, что площадь нового терминала увеличится в два раза. Это позволит обслуживать 300 тысяч пассажиров в год.
Руслан АЛИМОВФото автора
