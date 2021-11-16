- Публика великолепная, не хочется отсюда уезжать. И у нас нет ощущения, что мы приехали в другой город, страну. Вчера мы были в Уральске, сегодня в Атырау, и могу сказать, что ваш зритель очень добрый, - выразил своё мнение российский артист.

- Все очень вкусно, - сказал артист.

- Мы с удовольствием приняли участие в этом проекте, и думаю, постановка интересна своей нестандартностью. Зрители по-разному воспринимают такое прочтение. Этот спектакль я сегодня играю в третий раз, ребята – в четвертый, поэтому можно сказать, что это первые прогоны на зрителя, чтобы оправдать такое видение, увидеть реакцию. Действительно, казахстанский зритель безумно добрый и благодарный, он принимает нас безусловно, как любовь. Если показать эту постановку, скажем, в Питере, то возможно, сразу можно услышать критику. Здесь этого нет. Достоевский – это, прежде всего, мысль, а форма - это уже второстепенно. Если мысль доносится, то, думаю, спектакль получился. И вообще прикоснуться к такому неоднозначному материалу, как «Преступление и наказание» - уже сложно, да еще в таком прочтении, - сказал Александр Мохов.

- Такой спектакль требует большой физической и эмоциональной отдачи, но думаю, это того стоит, - на ходу бросил фразу Николаев, и поспешил переодеваться.

Отметим, что российский театр в эти дни гастролирует по Казахстану с премьерой спектакля «РаскольникOFF», поставленный по одному из самых известных романов Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Первый город в Западном Казахстане, где они представили свою постановку, был Уральск, затем эту же пьесу увидели зрители Атырау, и корреспонденту местного издания удалось взять небольшое интервью у заслуженных артистов России Еленой Прокловой, Александра Мохова и Александра Рапопорта.Сразу хотелось бы сказать, что в постановке «РаскольникOFF», которую нам привез московский театр, вы не увидите роман Достоевского в классическом его виде. Действие спектакля завораживает зрителя с первых минут: в постановке звучит современная музыка, в течение всего действа по сцене ходят души, одетые в чёрные мантии с капюшоном, выражающие человеческие эмоции: страх, мучение совести, гордыню, любовь.Старуха-процентщица с жиденькими волосами и сгорбленной спиной - образ, которой мы помним со школьной скамьи, предстанет перед зрителем в образе бизнес-вумен трансгендера на шпильках и в красном облегающем платье, но такая же жадная, вульгарная и бессовестная. Кстати, эту роль сыграл артист драматического театра и кино Александр Тайгер. Современные нотки прозвучат и в словах Свидригайлова, безответно влюблённого в Дуню Раскольникову. Он предлагает ей уехать в Америку вместе с братом Родионом и матерью Пульхерией Александровной, чтобы избежать наказания и устроить безбедную жизнь. При этом немаловажно отметить, что такое прочтение классического произведения не теряет своей актуальности и драматизма. Монологи в великолепном исполнении артистов МСХАТа Александра Рапопорта, сыгравшего роль следователя Порфирия Петровича и Александра Мохова в роли Свидригайлова, заставляют зрителей осознать, что проблемы, озвученные Достоевским два века тому назад, до сих пор остаются актуальными в современном мире: гордыня, вседозволенность и «наполеонизм» позволяют людям совершать преступления, не боясь наказания.А заслуженная артистка России Елена Проклова в роли Пульхерии Александровны, матери главного героя Раскольникова, сумела донести до зала отчаяние, боль за своих детей и безысходность. Все два с половиной часа спектакль держит зрителя в психологическом напряжении. Режиссер-постановщик, директор МСХТа Руслан Банковский сумел внести в неприкасаемый материал классика свежий подход, новые актёрские решения, оставив суть и смысл социального, психологического, философского и идеологического романа Фёдора Достоевского.После спектакля, несмотря на поздний час и плотный график, актеры всё же согласились сказать несколько слов о казахстанских зрителях. Александр Рапопорт поделился, что в Казахстане их встречают очень тепло.По словам Рапопорта, в Казахстане он бывал много раз, принимал участие в съёмках фильма «Путь лидера» и даже знаком с первым президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. Успел он отведать и казахскую кухню: кумыс, бауырсаки, бешбармак.Его коллега Александр Мохов больше говорил о спектакле.Елена Игоревна Проклова, заглянувшая в гримерку к коллегам, выглядела немного уставшей и лишь успела сказать: «Мы выходим на сцену к любому зрителю, потому что не можем этого не делать». Иван Николаев, сыгравший главного героя Родиона Раскольникова, тоже общался с нами, практически на ходу. Оно и понятно, из-за того, что на сцене он находится больше двух часов, ему некогда вздохнуть и отдохнуть.Артисты московского театра отправились в гостиницу, когда на часах было уже 22:00 по местному времени, а в 6:00 им предстоит вылететь в другой город. Их ждут зрители в Актау, Актобе и других городах Казахстана.

Анжелика КИМ

Фото автора