Работники ТОО "Батыс су арнасы" продолжают работы по ликвидации последствий аварии, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске из-за аварии на водопроводе десятки жилых домов остались без воды Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ТОО «Батыс су арнасы», 16 ноября произошла авария на водопроводе по адресу Абулхаир хана 159. Без воды остаются жители благоустроенных домов микрорайона Строитель, а так же дома №19, 20, 23, 37, 38 микрорайона Северо-Восток, дома №2, 3, 3/1, 4, 4а, 10, 10а, 32, 33, 38 4-микрорайона. Всего - 4 834 абонента. Кроме этого, воды нет в зданиях детских садов «Берёзка», «Айлин», СОШ №5, СОШ №9, Областного специализированного дома рёбенка «Мейірім» и здании ТОП микрорайона Строитель.
– На данный момент ведутся работы по устранению аварии. Об изменениях сообщим дополнительно. Ориентировочное время проведения работ – в течение дня, - подчеркнули в ТОО "Батыс су арнасы".
