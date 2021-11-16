- Мы можем гордиться сотрудничеством с крупнейшими компаниями страны, которые выбрали наш продукт приоритетным во благо улучшения условий труда и здоровья своих сотрудников, - отметила директор западно-казахстанского филиала ТОО Golden Rill Group Эльмира Калисанова. - Для нашей компании дорог и важен каждый клиент и каждая компания. Желаем здоровья и процветания всему Казахстану.

За это время вода «Хрустальная» завоевала популярность в нашем регионе, как и в других казахстанских областях благодаря качеству, вкусу и доступности. Качество воды признано экспертами одним из лучших. На заводе, где изготавливается пищевой продукт, установлено оборудование, разработанное ведущими европейскими производителями с применением прогрессивных современных технологий, поэтому вода «Хрустальная» соответствует уровню мировых стандартов. Оборудование основано на принципе «обратного осмоса»: мембраны способны пропускать лишь молекулы воды. Также немаловажный плюс в том, что вода насыщается озоном, что делает вкус воды мягким и приятным. Главная миссия компании - помогать казахстанцам вести и поддерживать здоровый образ жизни, и производство качественной воды — это главный приоритет бренда вода «Хрустальная», как и обеспечение доступности в политике низких цен и высокого сервиса доставки.Уже сегодня «Хрустальная» представлена в шести городах Казахстана и планирует выход на новые регионы страны. В организации производства тоже кроется секрет, который положительно влияет на устойчивость компании в целом – это качественный сервис, который включает в себя и обслуживание клиентов операторами колл-центра, и саму доставку. В качестве дополнительного бонуса для клиентов компания проводит различные акции для клиентов. Кроме того, потребители могут приобрести сопутствующие товары: настольные и напольные универсальные распределители воды (диспенсеры), помпы и многое другое. Важно отметить, что актуальность применения диспенсеров на сегодняшний день приобрело массовый характер, обязательным является их наличие в школьных и дошкольных учреждениях. Следует отметить также, что компания Golden Rill Group (ТМ вода «Хрустальная») сотрудничает со многими компаниями и предприятиями нашей области и завоевало доверие у своих партнеров.Компания ТОО Golden Rill Group приглашает к сотрудничеству оптовиков и региональных дилеров по Казахстану. Рассмотрим все коммерческие предложения, индивидуальный подход ко всем клиентам, по скидкам и бонусам.