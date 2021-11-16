- Мы можем гордиться сотрудничеством с крупнейшими компаниями страны, которые выбрали наш продукт приоритетным во благо улучшения условий труда и здоровья своих сотрудников, - отметила директор западно-казахстанского филиала ТОО Golden Rill Group Эльмира Калисанова. - Для нашей компании дорог и важен каждый клиент и каждая компания. Желаем здоровья и процветания всему Казахстану.Компания ТОО Golden Rill Group приглашает к сотрудничеству оптовиков и региональных дилеров по Казахстану. Рассмотрим все коммерческие предложения, индивидуальный подход ко всем клиентам, по скидкам и бонусам. Наш адрес: улица У. Громовой, 6. Тел. заказов: 8 (7112) 24-44-01, 8(701)024-44-01, 8 (771) 809 95 22 @hrustalnaya_uralsk Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.