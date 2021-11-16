В результате ДТП пострадал пассажир легковушки, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Внедорожник снес легковушку из-за гололедицы в Атырау Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 16 ноября около 11:00 на трассе Атырау - Доссор водитель Toyota Hilux не справился с управлением в условиях гололедицы и врезался в припаркованную на обочине Lada Priora.
- В результате ДТП пассажир Lada Priora получил травмы и был доставлен в Атыраускую областную больницу, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Стражи просят водителей в связи с резким изменением погодных условий соблюдать правила безопасности. Дозвониться до пресс-службы облздрава и узнать о состоянии пострадавшего не удалось.