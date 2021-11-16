- В результате ДТП пассажир Lada Priora получил травмы и был доставлен в Атыраускую областную больницу, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 16 ноября около 11:00 на трассе Атырау - Доссор водитель Toyota Hilux не справился с управлением в условиях гололедицы и врезался в припаркованную на обочине Lada Priora.Стражи просят водителей в связи с резким изменением погодных условий соблюдать правила безопасности. Дозвониться до пресс-службы облздрава и узнать о состоянии пострадавшего не удалось.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.