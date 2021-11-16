Срок содержания под стражей продлили до трёх месяцев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Малолетнюю девочку изнасиловали в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" Арест продлили по ходатайству прокуратуры.
- Постановлением следственного суда от 12 ноября текущего года ходатайство прокуратуры удовлетворено, санкционировано продление срока содержания под стражей в отношении Дужнова до трёх месяцев, то есть до 20 декабря 2021 года, - сообщили в пресс-службе городского суда.
Напомним, в 17 часов 20 сентября в микрорайоне Акбулак 54-летний мужчина при исполнении судебного решения открыл стрельбу. Он убил двух участковых инспекторов полиции, судоисполнителя и двух гражданских лиц.