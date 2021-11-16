Всего в списке 20 стран, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанский ученый: Не переживайте, если нет антител после прививки от КВИ Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующие поправки в постановление главного санитарного врача внесла исполняющая его обязанности Айжан Есмагамбетова. В список добавили Перу, Сербию и Тунис. На территории Казахстана признаются действительными документы о прохождении вакцинации против COVID-19 граждан:
  • Аргентины,
  • Венгрии,
  • Грузии,
  • Ирана,
  • Иордании,
  • Кыргызстана,
  • Мальдив,
  • Монголии,
  • Армении,
  • Беларуси,
  • Молдовы,
  • Перу,
  • Сан-Марино,
  • Сербии,
  • Туниса,
  • Индии,
  • Филиппин,
  • Таиланда,Турции,
  • Эстонии.
Документ вступил в силу 15 ноября.