Аргентины,

Венгрии,

Грузии,

Ирана,

Иордании,

Кыргызстана,

Мальдив,

Монголии,

Армении,

Беларуси,

Молдовы,

Перу,

Сан-Марино,

Сербии,

Туниса,

Индии,

Филиппин,

Таиланда,Турции,

Эстонии.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующие поправки в постановление главного санитарного врача внесла исполняющая его обязанности Айжан Есмагамбетова. В список добавили Перу, Сербию и Тунис. На территории Казахстана признаются действительными документы о прохождении вакцинации против COVID-19 граждан:Документ вступил в силу 15 ноября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.