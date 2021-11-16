«Буду требовать пожизненного заключения» - мама Айнагуль Хайруллиной, в смерти которой обвиняется бывший муж
Таким образом женщина попросила для бывшего зятя самого сурового наказания, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мама и сестра погибшей Айнагуль Хайруллиной
В специализированном межрайонном уголовном суде прошло предварительное слушание по делу об убийстве 30-летней Айнагуль Хайруллиной. Женщина была хладнокровно убита в апреле этого года. На скамье подсудимых бывший муж погибшей Бауыржан Хайруллин. Брак между супругами был расторгнут в марте этого года, однако мужчина не смирился с этим, ревновал её и продолжал преследовать.
– Он считал Айнагуль Хайруллину своей собственностью. 19 апреля 2021 года примерно в 16:30 Бауыржан Хайруллин спрятал в кармане пиджака нож и приехал по месту работы своей бывшей супруги. Он прошёл к её рабочему месту, вызвал женщину выяснить отношения. Не предполагая о его преступном умысле, Айнагуль Хайруллина вышла за ним. Находясь возле организации, Хайруллин начал высказывать своё недовольство, и убедившись, что рядом никого нет, вытащил из кармана нож и стал наносить множественные ранения по различным частям тела Хайруллиной. При этом он проявлял особую жесткость и безжалостность. Далее он повалил её на землю и продолжил наносить удары ножом. Айнагуль Хайруллина, борясь за свою жизнь, стала защищаться от ударов руками и просить прекратить. Однако Хайруллин продолжал свои действия, и только когда она перестала подавать признаки жизни, скрылся с места преступления, - зачитал государственный обвинитель Сакен Молдашев.
Стоит отметить, что эксперты насчитали на теле Айнагуль Хайруллиной 30 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте преступления. Действия Бауыржана Хайруллина квалифицируются по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство с особой жестокостью".
Сам Бауыржан Хайруллин присутствовал в зале суда, он не захотел, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели.
Мама погибшей Айнагуль Хайруллиной Катима Кажипанова заявила, что хочет для экс-зятя самого сурового наказания.
- Вообще я бы хотела для него смертной казни, но, к сожалению, такого наказания у нас нет. Поэтому я прошу суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Без матери остались двое маленьких детей, - подчеркнула женщина.
19 апреля на улице Урдинская мужчина тяжело ранил женщину. С множественными ножевыми ранениями её доставили в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины - сотрудника отдела ЖКХ Уральска Бауыржана Хайруллина. Сестра погибшей Айнагуль Хайруллиной рассказала, что несмотря на то, что супруги были в официальном разводе, мужчина не переставал преследовать бывшую жену. Без матери остались двое детей. 21 апреля Айнагуль Хайруллину проводили в последний в путь.
Прокурор Сакен Молдашев
Судья Бакыт Ермаханов
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
