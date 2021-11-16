– В соответствии со статьей 448 КоАП РК "Вандализм, совершённый несовершеннолетними в возрасте до шестнадцати лет" составлен административный протокол и направлен в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области, - сообщили в полиции.

Фото предоставлено ДП Атырауской области Несколько дней назад в социальных сетях появился ролик, который был снят камерами видеонаблюдения, установленными внутри тёплой остановки. На кадрах видно, как подростки исписывают стены остановки аккаунтами в Instagram. Поступок подростков вызвал бурю негативных эмоций у горожан, они потребовали найти малолетних вандалов и наказать их. Стражи порядки выявили нарушителей и вызвали родителей подростков.