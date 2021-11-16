- 59-летняя жительницы столицы, злоупотребив алкогольными напитками, нарушала правила поведения на воздушном судне. Правонарушительница вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников не реагировала, - сказал первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

Изображение Orna Wachman с сайта Pixabay Самолёт, летевший из столицы Казахстана в Шарм-Эль-Шейх, вынуждено сел в Актау.В Актау женщину передали стражам порядка. Транспортные полицейские составили административные протоколы по части первой статьи 440 (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по части первой статьи 566 КоАП РК (нарушение правил поведения на воздушном судне). С начала года полиция на транспорте привлекла за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде 3 784 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.